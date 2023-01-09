Фінляндія подарувала Україні 10 броньованих контейнерів для фахівців з розмінування

Фінляндія подарувала Україні десять броньованих контейнерів для фахівців з розмінування, які працюють на звільнених територіях.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це оголосили після зустрічі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського з фінською колегою Крістою Мікконен.

Монастирський зазначив, що контейнери призначаються для фахівців, які працюють

"у найгарячіших точках на деокупованих територіях, куди заходитимуть наші війська, щоб одразу розпочинати розмінування та давати можливість повертатися цивільному населенню".

За його словами, велася розмова і про можливість допомоги роботизованою технікою для розмінування та для боротьби з пожежами - українська сторона повідомила про свою зацікавленість, а у Фінляндії подумають, чи можуть допомогти з таким запитом.

Нещодавно техніку для розмінування Україні передали Естонія та Британія.