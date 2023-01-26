Франція ще не вирішила щодо постачання Україні Leclerc - МЗС

Уряд Франції поки що не ухвалив рішення про передачу Україні танків Leclerc. Проте вже вивчає можливість допомоги із системами ППО.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію в Одесі.

"Президент Еммануель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання (про передачу танків Leclerc, - ред.). На цей момент можна сказати, що жодного рішення ще не було ухвалено. Але жодне рішення не є неможливим", - заявила вона.

Міністр заявила, що наразі пріоритетом для України залишається придбання додаткових коштів ППО.

"Про це зокрема говорив учора міністр оборони України. Я думаю, що ми зі свого боку надамо відповідь на це прохання", - додала Колонна.

У Франції не виключають постачання винищувачів до України, але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

Крім того, раніше у Франції офіційно оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.