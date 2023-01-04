Генштаб ЗСУ розповів про нові удари по росіянах: уражено низку важливих об'єктів

Сили оборони України за добу уразили низку важливих об'єктів ворога / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів та вдарила по позиції ворожого зенітно-ракетного комплексу.

Українські артилеристи та ракетники, зокрема, поцілили у п'ять районів зосередження військової техніки та живої сили супротивника, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління, ...склад боєприпасів та пункт управління БПЛА окупантів", - зазначається у повідомленні.

Росіяни вже не один місяць намагаються прорвати оборону українських воїнів на Донбасі. Справжньою фортецею стало місто Бахмут Донецької області. Біля цього міста вороги зазнають величезних втрат.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що ворог на Бахмутському напрямку намагається просуватися по своїх трупах.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять близько 108 тис. 190 окупантів. За матеріалами УНІАН.