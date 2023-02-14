Греція передала Україні боєприпаси та 20 БМП

Греція нещодавно виділила Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли два десятки БМП та боєприпаси.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили у міністерстві оборони Греції за підсумками участі міністра оборони Греції Ніколаоса Панагіотопоулоса на зустрічі "Рамштайн".

"Міністр Панагіотопоулос згадав про гуманітарну та оборонну допомогу, надану Грецією Україні, в тому числі боєприпаси та, нещодавно, 20 БМП-1", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що міністр наголосив на "продовженні Грецією підтримки справедливої боротьби українського народу за захист суверенітету й територіальної цілісності країни".

У Брюсселі триває дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО, одним із головних питань якої є розгляд ситуації з безпеки навколо України. Сьогодні у штаб-квартирі Альянсу відбулася зустріч Контактної групи з оборони України під егідою США в форматі "Рамштайн". У зустрічі міністрів та у роботі Контактної групи взяв участь міністр оборони України Олексій Резніков.