ЄС погодив схему спільної закупівлі боєприпасів для України на EUR1 млрд

Посли Європейського союзу 3 травня погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України після тижнів суперечок. Про домовленість повідомило головування Швеції у Раді ЄС у своєму Twitter.

"Посли ЄС ухвалили рішення щодо заходів допомоги в межах Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі €1 млрд для спільних закупівель боєприпасів та ракет", - ідеться у повідомленні.

Деталей угоди, якої вдалося досягти представникам ЄС, поки що публічно не розголошують.

20 березня 17 держав - членів ЄС та Норвегія домовилися про спільні закупівлі боєприпасів. Серед країн ЄС угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина та Швеція. 22 березня до угоди ЄС про спільне придбання боєприпасів приєдналася Іспанія, 23-го - Польща, 20 квітня - Словенія.

23 березня лідери ЄС схвалили угоду, мету якої - доправити Україні 1 млн артилерійських снарядів протягом найближчих 12 місяців. Очікували, що спочатку буде виділено €1 млрд на те, щоб країни ЄС якнайшвидше передали Україні боєприпаси, які в них є. Потім держави проведуть спільну закупівлю ще на €1 млрд.

13 квітня Рада Євросоюзу затвердила виділення €1 млрд для підтримки Збройних сил України. Рішення реалізує першу частину угоди від 20 березня про боєприпаси для України.

Проте реалізація закупівель зайшла у глухий кут, оскільки уряди сперечалися про умови контрактів. Видання Politico пояснювало, що головним предметом розбіжностей є те, наскільки обмежити фінансування виробникам із ЄС і чи варто вносити у план компанії з таких країн, як США та Великобританія. Франція очолювала зусилля щодо збереження грошей усередині блоку, тоді як інші країни, включно з Польщею, побоювалися, що європейська оборонна промисловість може виявитися не в змозі доправити Україні 1 млн снарядів протягом обіцяних 12 місяців.

21 квітня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою поінформував, що ЄС надав понад 60% першого траншу на боєприпаси для України. Кулеба закликав якнайшвидше надати другий транш у сумі €1 млрд на спільні закупівлі "заради гарантування безпеки в Європі". За матеріалами Гордон.