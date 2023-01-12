Іноземцям дозволили проходити службу за контрактом у всіх військових формуваннях України

Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосував 321 народний депутат.

В пояснювальній записці наголошується, що документ передбачає внесення додаткових пунктів до Прикінцевих положень Закону України "Про імміграцію" та до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Національну гвардію України".

Реалізація положень проголосованого законопроєкту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, в Україні створено Інтернаціональний легіон територіальної оборони у складі іноземців, які бажають долучитися до опору російським загарбникам та захисту світової безпеки. Згідно з відповідним указом, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.