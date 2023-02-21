Кабмін призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони

Волонтер Віталій Дейнега та експосол Андрій Шевченко отримали нові посади у Міністерстві оборони.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Шевченка - заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Дейнега є засновником фонду "Повернись живим". До заснування фонду він працював в IT-сфері, а також в організації Трансперенсі Інтернешнл Україна.

Андрій Шевченко з 1993 по 2006 рік будував журналістську кар'єру. У 2003- 2005 роках був шеф-редактором та ведучим новин на 5 каналі. У 2005 році став віцепрезидентом з інформаційної політики Національної телекомпанії України. Представив Концепцію утворення суспільного мовлення та запровадив Засади редакційної політики НТКУ.

З 2006 по 2014 рік Шевченко був нардепом 5, 6 та 7 скликання Ради від партії Батьківщина.

24 вересня 2015 року був призначений послом України в Канаді, обіймав цю посаду до 21 серпня 2021 року. За матеріалами Kyiv Media.