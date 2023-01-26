Канада надасть Україні чотири бойові танки Leopard 2 - міноборони

Канада "найближчими тижнями" відправить в Україну чотири бойові танки Leopard 2 німецького виробництва.

Про це 26 січня заявила міністерка оборони Аніта Ананд, її цитує CTV News.

За словами глави міноборони, Канада також направить кількох інструкторів для навчання українських військових.

Ананд зазначила, що танки Leopard 2 дозволять Україні "звільнити ще більшу частину своєї території й захистити народ від жорстокого вторгнення Росії".

Крім того, Канада розглядає можливість доправлення додаткових танків пізніше, зазначив CTV News.

Канада, швидше за все, доправить Україні варіант танка A4 - найстаріший з наявних на озброєнні армії, куплений у Нідерландів, поінформував CBC News з посиланням на джерела.

Канадські Збройні сили мають на озброєнні 112 танків Leopard 2, з них 82 - бойові, ще 30 танків використовують в інженерних цілях і для евакуації виведених з ладу машин. Багато які з них не готові до бою через проблеми з обслуговуванням, підкреслив CBC News.

Канада станом на лютий 2022 року надала Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд канадських доларів ($750 млн), вказано на сайті уряду країни. Зокрема, вона включає ЗРК NASAMS з відповідними боєприпасами, 39 бойових броньованих машин підтримки, протитанкову зброю, гаубиці M777 та боєприпаси до них.

Канада продовжить підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, запевнив президента Володимира Зеленського у розмові 3 січня 2023 року прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

За матеріалами Гордон