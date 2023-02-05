Канада вже відправила Україні перший танк Leopard 2

Перший танк Leopard 2 німецького виробництва, наданий Канадою, вирушив до України з Галіфаксу в суботу, 4 лютого.

Про це написала міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

"На допомогу Україні їдуть бойові танки", - йдеться у повідомленні.

4 лютого військово-транспортний літак C-17 канадських Повітряних сил вилетів з Галіфаксу з першим основним бойовим танком Leopard 2, який держава відправила в Україну. Місце, де приземлиться літак, не вказане.

Те, що танки вже на шляху до України, підтвердили і в українському Міноборони.