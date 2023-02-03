Керівництво Центральної військово-лікарської комісії викрили на одержанні хабарів від ухилянтів

Правоохоронці викрили на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України. За хабарі він пропонував чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.

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Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що співробітники задокументували факт вимагання 5 тисяч доларів з призовника.

За цю суму службовець обіцяв сприяння у видачі чоловіку висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров'я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. дол. Посадовця викрили на робочому місці під час одержання другої частини хабара.

Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 млн грн.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.