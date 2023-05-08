Командувач Повітряних сил нагадав про серйозну загрозу від уламків ракет та БпЛА
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував за успішну бойову роботу зенітним ракетним підрозділам повітряного командування "Центр" Повітряних сил, які збили над Київщиною всі дрони ворога.
Про це Олещук написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Цієї ночі наша ППО знищила 100 відсотків "шахедів", які атакували Київщину!" - написав він.
Водночас Олещук зазначив, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО, адже уламки зенітних ракет та уражених БпЛА становлять серйозну загрозу.
Як повідомлялось, у ніч на 8 травня противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку - аеродром Сеща (Брянська область). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил, у взаємодії з складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п'ять "Shahed-136/131".