Кремль підтвердив, що 29 червня путін зутсрічався з пригожиним

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу в понеділок, 10 липня, передає "Кореспондент".

Він оперативно відреагував на публікацію французького видання Liberation про зустрічі Путіна та Пригожина.

"Президент мав таку зустріч. Він запросив на неї 35 осіб - усіх командирів загонів та керівництво компанії, включаючи самого Пригожина. Ця зустріч відбулася у Кремлі 29 червня. Тривала вона майже три години", - сказав Пєсков .

За його словами, Путін вислухав пояснення командирів компанії та запропонував їм подальші варіанти працевлаштування та бойового застосування.

" Самі командири виклали свою версію події, вони акцентували, що є переконаними прихильниками та солдатами глави держави та верховного головнокомандувача, а також сказали, що готові далі боротися за Батьківщину," - запевнив Пєсков і додав, що Путін також дав оцінку діям ПВК Вагнер на фронті та подій 24 червня.