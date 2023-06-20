Кулеба про навчання українських пілотів на F-16: Скоро розпочнуться фактичні тренування

Кулеба розповів, як просуваються переговори щодо F-16 Фото: EPA Питання навчання українських льотчиків на винищувачах західного зразка активно обговорюють. Про це сказав 19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, який транслював канал "Рада".

За його словами, питання тренувань українських пілотів уже "запущено в роботу".

"Скоро розпочнуться фактичні тренування. Це тренування і на літаках, і на спеціальних симуляторах. А є ще ж тренування техніків, є ще підготовка інфраструктури. Усе це запускається. Щодня відбуваються розмови, які країни нададуть літаки", - сказав він.

Кулеба зазначив, що поки не може назвати конкретні країни, але питання просувається вперед. Він додав, що Україна сконцентрована на F-16, але не можна відкинути передання й інших типів літаків. За матеріалами Гордон.