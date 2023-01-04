Кулеба: Україна отримає систему Patriot за спецпроцедурою

В Україні очікують на розгортання американського зенітного ракетного комплексу Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася"