Лісабон використовує свій вплив у португаломовному світі для допомоги Україні - Бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок відзначила роль Португалії у допомозі Україні.

Про це вона сказала на початку свого візиту до Португалії, передає Укрінформ.

"Попри понад 3 000 кілометрів між Лісабоном і Києвом, Португалія невтомно підтримує Україну в її боротьбі за свободу. І не лише постачаючи важку зброю, а й застосовуючи свою вагу в португаломовному світі", - сказала Бербок.

Вона згадала зв'язок між жителями Лісабона та Бразиліа, Луанди чи Мапуту, який є важливим мостом між Європою, Африкою та Латинською Америкою.

За словами німецької міністерки, нові масовані російські авіаудари за останні кілька днів і тижнів, за допомогою яких росія намагається систематично й планомірно позбавляти українців засобів до існування, показують світові, "наскільки важливою є й залишатиметься міжнародна підтримка України у 2023 році".

Під час візиту Бербок планує обговорити міжнародні питання, серед яких співпраця в ЄС, в НАТО, в ООН.