Литовці планують подарувати Україні на День Незалежності 500 FPV-дронів ТОРО

Литовська благодійна організація "Mazi, bet stiprus" ("Малі, але сильні") планує зібрати 300 000 євро до 24 серпня, на які для України буде придбано 500 дронів-камікадзе типу FPV. Про це пише місцеве видання Delfi.

За словами засновника організації Раймундаса Алекнавічюса, одним з найбільш впливових факторів війни є використання дронів.

"Нещодавно Росія закупила тисячі безпілотників, які завдають величезної шкоди українським захисникам. Іноді здається, що в окупантів стільки китайських безпілотників-камікадзе, що вони використовують їх як кулі", - наголосив він.

Благодійники мають на меті зібрати 300 000 євро та купити на них 500 дронів- камікадзе TORO FPV, які вважаються одними з найкращих у своєму класі, розроблених українськими та литовськими експертами.

"Україна народжується щодня, а не вмирає. Тому рій із 500 безпілотників, надісланий Литвою з нагоди Дня Незалежності країни, буде найкращим подарунком, який ми можемо зробити їй зараз", - додав Алекнавічюс.

19 липня 2023 року США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, в який увійшли зокрема чотири ЗРК NASAMS, боєприпаси й дрони Phoenix Ghost та Switchblade.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ