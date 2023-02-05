Литовці зібрали 6 мільйонів євро на ППО для України - глава МЗС Литви

У Литві за тиждень зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Це більше, ніж планувалося зібрати.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"У Литві проживає лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем ППО для України. Це показує, що немає ознак втоми. Ми будемо з Україною до перемоги", - заявив Ландсберґіс.

На сайті акції "Radarom!", мета якої - придбати багатофункціональні тактичні радари для України, теж зазначають, що станом на вечір 5 лютого зібрано 6 039 455 євро.