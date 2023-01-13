Литовський парламент нагородив Зеленського премією Свободи

Литовський парламент нагородив президента України Володимира Зеленського премією Свободи у День захисників свободи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт LRT.

Зеленський був присутній на засіданні дистанційно. Він виступив з промовою перед парламентаріями, а нагороду від його імені прийняв посол України в Литві Петро Бешта

Під час нагородження глава Литовської Республіки Гітанас Науседа заявив, що лідерство Зеленського надихнуло як українців, так лідерів західних країн зробити більше для пришвидшення закінчення війни.

"Ця людина вже стала своєрідним символом. Очевидно, що людина була створена для цієї посади на той час. Його лідерство, його сила волі надихали всіх - і тих, хто безпосередньо брав участь у зоні бойових дій, і тих, хто стояв поряд, зробити трохи більше, щоб ця страшна війна скоріше закінчилася і Росія надовго засвоїла урок. Що зло, бруд, примус, сила не допоможуть РФ реалізувати свої цілі, що прагнення свободи сильніше, а свобода завжди переможе пітьму", - сказав Науседа.

Він підкреслив, що вручена премія також стосується всього українського народу.

Премія Свободи була заснована як відзнака за внесок у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щороку на урочистому засіданні сейму 13 січня - у День захисників свободи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в Білому домі вручив своєму американському колезі Байдену медаль від українського командира батареї HIMARS.

Також раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський виступив з традиційним щорічним посланням до Верховної ради.