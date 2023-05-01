Маляр: Минулого тижня росіяни мали успіх на деяких ділянках, але сили оборони повернули позиції

Наступ російських окупантів протягом тижня тривав на трьох напрямках: бахмутському, авдіївському й мар'їнському. Про це 30 квітня написала в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр, підбиваючи тижневі підсумки зведень Генштабу ЗСУ.

Вона зазначила, що на лиманському напрямку ворог періодично знижує активність, оскільки зазнає невдачі через активну оборону українських військ.

"Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули", - наголосила Маляр.

За її словами, "найгарячіше зараз у Бахмуті та Мар'їнці".

"На бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати. У самому місті Бахмут тривають запеклі бої. Ворогу не вдається взяти місто під контроль, попри те, що він кинув у бій усі свої ресурси й подекуди мав успіх", - написала заступниця міністра.

Вона наголосила, що українські бійці відбивають численні атаки й контратакують на деяких ділянках.

"Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими завданнями справляється", - додала Маляр.

Вона також зазначила, що в Білорусі та прикордонних районах РФ залишаються підрозділи російських військ, але ознак формування наступальних угруповань у Білорусі немає. На півдні України ворог "в обороні". За матеріалами Гордон.