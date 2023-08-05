Малюк прокоментував атаки на кораблі рф: будь-яка "бавовна" з ними чи Кримським мостом, є законною

Очільник СБУ Василь Малюк назвав абсолютно логічним і ефективним кроком "бавовну" на російських кораблях, які перебувають на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того - такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

За словами Малюка, якщо російські окупанти хочуть, аби "бавовна припинилася, вони мають покинути територіальні води України та українську землю.

Раніше ми писали, що російський танкер SIG отримав пробоїну поблизу Кримського мосту. За попередньою інформацією, він перевозив паливо для військового угруповання до Сирії.