Мініоборони планує збільшити закупівлю безпілотників у українських виробників

Враховуючи потреби та запити української армії, у наступному році на цей сегмент планують скерувати близько 20 мільярдів гривень. Про це мовилося під час спільної наради представників Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України, вітчизняних розробників та виробників БПЛА.

Міноборони закуповує дрони для ЗСУ

Українське оборонне відомство поглиблює співпрацю з вітчизняними розробниками та виробниками БПЛА. Зокрема, протягом останнього часу з ними уклали вже 16 державних контрактів.

Завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі, в Україні - найпростіша у Європі процедура допуску дронів до експлуатації в армії. Раніше вона тривала півтора-два роки, а зараз - лічені тижні. Внаслідок цього в період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міноборони отримало від українських виробників 75 заявок на безпілотники різних типів: 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови.

Ще 3 типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.

Під час зустрічі учасники визначили низку завдань та кроків щодо вдосконалення регуляторних процедур. Ці пропозиції оборонне відомство винесене на обговорення Координаційного штабу за участі: віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, міністра оборони України Олексія Резнікова.Зверніть увагу! У Міноборони раніше розповідали про "Армію дронів". Найпрофесійніших військових, які очолять ударні роти, вже відібрали. Кожне угруповання матиме безпілотники, боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання. Захисники битимуть ворога у гарячих точках.