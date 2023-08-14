Міністр цифрової трансформації оголосив про збір 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе

"Починаємо операцію "Єдність"! UNITED24, Повернись живим та monobank об'єднують зусилля, щоб зібрати 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів- камікадзе".

За словами міністра, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами на 57 млн грн: "Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій".

Кожен, хто зробить внесок, має шанс отримати платинову картку mono, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від ПЖ.