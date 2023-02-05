Міністр оборони повідомив, у якому разі піде у відставку

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив готовність піти у відставку, якщо таке рішення ухвалять президент України Володимир Зеленський та парламент. Про це він сказав під час пресконференції в неділю, 5 лютого, пише ПІК.

"Коли я став уперше на публічну службу — це 2014 рік як секретар Київської міської ради, одразу всім сказав: жоден чиновник не вічний у кріслі. Тому будь-хто готовий у будь-який момент, коли цей етап завершиться. Рішення, бути мені міністром оборони чи ні, ухвалює одна людина - це верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський згідно з конституцією. Він дає подання про призначення, а Верховна рада призначає, - повідомив міністр.

Водночас Рєзніков висловив готовність допомогти своєму наступнику, якщо так вирішать президент та парламент.

"Будь-який, хто буде міністром оборони України за бажанням, отримає будь- яку підтримку від мене: поради, консультації та подання тим міністрам оборони, із якими маю вже особисті стосунки", - підсумував очільник Міноборони.