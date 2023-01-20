Міністри оборони США та Німеччини не змогли домовитися щодо танків Leopard для України
Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус мали переговори щодо передачі Україні танків Leopard 2, однак домовитися вони так і не змогли
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Відтак, Остін і Пісторіус зустрічалися напередодні засідання "Рамштайну", яке розпочалося у Німеччині.
"Офіційні особи США, ознайомлені із ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю в п'ятницю, і "було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна", - йдеться у матеріалі CNN, що покликається на власні джерела.
За даними ЗМІ, перед зустріччю у Вашингтоні були "дуже оптимістичні та впевнені, що досягнуть прогресу" щодо передачі танків.
Джерело: CNN