Мінні поля й інші пастки не дадуть ворогу піти далі білоруського кордону - командувач оборони Києва

На кордоні з білоруссю Сили оборони України створили угруповання, яке готове потужно зустріти ворога. Багаторівнева система захисту українських військ не дозволить йому піти далі білоруського кордону.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Ми створили угруповання на кордоні з білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу: це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1 000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, так просто пройти буде неможливо", – запевнив Павлюк.

Він зазначив, що українсько-білоруський кордон ворог не зможе подолати, оскільки це "суцільні завали та мінні поля".

"До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", – заявив Павлюк, додавши, що союзним військам рф та білорусі знадобляться неабиякі зусилля, аби просунутись вглиб України.

Павлюк також запевнив, що Україна уважно відстежує рух російських військ на території булорусі.

Напередодні голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що на території республіки білорусь перебуває до 10,5 тис. військових рф, частина з яких у найближчі два тижні буде перекинута на Донеччину. Наразі не фіксується створення наступальних угруповань на території білорусі, і в січні навряд чи війська об’єднаної союзної держави рф та рб будуть спроможні здійснити повторний наступ на територію України.