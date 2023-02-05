Міноборони "перезавантажить" роботу антикорупційного управління відомства після так званого "харчового" скандалу

Про це заявив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, передає "ДС".

"На жаль, я змушений це констатувати, це управління не впоралося із завданнями, які покладені на нього відповідно до законодавства", - сказав міністр.

Він зазначив, що за приписом Національного агентства щодо запобігання корупції було проведено службову перевірку по співробітниках антикорупційного управління Міністерства оборони, за підсумками якої було ухвалено рішення "перезавантажити" його роботу.

Резніков також додав, що провів зустрічі з представниками антикорупційних громадських організацій, домовився про взаємодію та просив їх запропонувати кандидатури людей, які готові працювати в антикорупційному управлінні Міноборони.

Як писала "ДС", ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Міноборони закуповує продукти для військових за цінами в 2-3 рази вищими, ніж у супермаркетах Києва. Сума контракту становила 13,16 млрд грн. Міноборони звинуватило журналістів у маніпуляціях.

Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заслухав представників Міноборони, СБУ ДБР та НАБУ та вирішив залишити на посаді міністра оборони Олексія Резнікова. Проте його заступник В'ячеслав Шаповалов подав у відставку.