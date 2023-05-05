Міноборони запускає електронний запис до лікарів

Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів у рамках військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона додала скріншот інтерфейсу системи електронного запису до лікарів.

За словами Маляр, після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста - на потрібний день та час.

Тож потреби очікувати в чергах не буде. Військові знатимуть точний час, на який необхідно прийти.

Заступниця міністра повідомила, про проєкт запустили в тестовому режимі у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Вінниці. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК.

У планах міністерства - перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. За словами Маляр, це відбудеться протягом травня. За матеріалами Подробиці