Минулого тижня росіяни завдали по Україні 34 ракетних і 273 авіаційних ударів - Маляр

Упродовж минулого тижня російські війська завдали 34 ракетних та 273 авіаційних ударів по території України.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ.

"За минулий тиждень ворог по всій території нашої держави наніс 34 ракетних удари і 273 авіаційних. Тобто, якщо поденно розрахуємо, то в день понад 40 ударів наноситься по території нашої держави", - зазначила вона.

Маляр також поінформувала, що на сході майже вдвічі зросла кількість ворожих обстрілів українських сил, росіяни підтягують резерви.

"Минулого тижня ми говорили, що на сході ворог здійснив (за позаминулий тиждень - ред.) по наших позиціях близько 6,5 тис. обстрілів. На цьому (у підсумку за минулий тиждень - ред.) - це практично удвічі збільшена цифра - майже 12 тисяч. Тобто наші фактично постійно мають справу з артилерійським та мінометним обстрілом, з тим, що ворог там підводить нові резерви. Якщо говорити про Бахмутський напрямок, буквально останні два дні ворог підвів туди два полки десантно-штурмових, посилюючи власні спроможності. Тобто протистояння дуже серйозне", - зазначила заступниця міністра.

Маляр пояснила, що протягом минулого тижня ситуація на фронті суттєво не змінювалась, українські сили оборони, як і ворожі війська, перебувають у наступі і в обороні.

Як повідомлялося, Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2023 року ліквідували близько 230 тисяч 260 російських загарбників, 600 із них - за останню добу.