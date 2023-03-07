На Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі)

Ввечері 7 березня стало відомо, що на Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні президент Зеленський.

Він зазначив: "Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, - Дмитро Коцюбайло. Боєць 67- ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну.

Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.

Уже понад дев'ять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах - це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України - це їхня стійкість і сила.

Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. Наша пам'ять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну.

67-ма бригада, воїни, слава вашій хоробрості! Усі українці, хто б'ється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну!"