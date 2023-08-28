На Луганщині українські військові знищили ворожий ЗРК "Тор-М1"
2023-08-28 21:50
На Луганщині бійці ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор-М1" вартістю близько 25 млн дол..
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила російську самохідну установку зенітного комплексу "Тор-М1" на Луганщині", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, влучним ударом FPV-камікадзе "ахіллесівці" вивели з ладу автономний самохідний зенітний ракетний комплекс, вартість якого складає близько 25 млн дол.