На Луганщині українські військові знищили ворожий ЗРК "Тор-М1"

На Луганщині бійці ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор-М1" вартістю близько 25 млн дол..

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила російську самохідну установку зенітного комплексу "Тор-М1" на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, влучним ударом FPV-камікадзе "ахіллесівці" вивели з ладу автономний самохідний зенітний ракетний комплекс, вартість якого складає близько 25 млн дол.