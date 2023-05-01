На окремих ділянках Бахмута росіяни були контратаковані та залишили деякі позиції - Сирський

У Донецької області на окремих ділянках Бахмута російські загарбники були контратаковані підрозділами Сил оборони України та залишили деякі позиції.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал- полковник Олександр Сирський, передає Укрінформ із посиланням на Military Media Center у Телеграмі.

Як зазначається в повідомленні, командувач 30 квітня працював на декількох напрямках в районах бойових дій. Оборонцям Бахмута, які відзначились у боях, він вручив нагороди та цінні подарунки.

За словами Сирського, "на Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдат".

"На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Фортеці, дії ворога зазнали невдачі", - зазначив Сирський.

Як зауважив командувач, "щоб просунутись вперед, ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається".

"Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції", - наголосив Сирський.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби російська армія продовжувала зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.