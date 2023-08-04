На росії зранку 4-го серпня підбили великий десантний корабель "Оленегорский горняк" (відео)

Вранці, 4-го серпня, у місті новоросійськ, що в краснодарському краї, прогриміли вибухи.

Про всі подробиці "бавовни" пише ТСН.

Місцеві жителі повідомили, що вибухи у новоросійську пролунали приблизно о 5 ранку за місцевим часом. Росіяни бідкалися, що чули кілька пострілів, якими нібито намагалися збити безпілотники.

"Близько 5 ранку в морі помітили об'єкт, який спершу загорівся, а потім вибухнув. Імовірно, російські військові знищили надводний дрон", - повідомляли місцеві Телеграм-канали.

Журналісти BBC розповіли, що, за повідомленнями місцевих, звуки вибухів також лунали й вночі поблизу морського порту в місті. Також вибухи чули й в населеному пункті южная озєрєєвка, де розташований морський нафтоналивний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

Telegram-канал "кримський вітер" повідомляє, що у новоросійську було пошкоджено так званий "нафтовий маяк", який являє собою виносний пристрій для приймання нафти.

Згодом в Telegram-каналі Astra уточнили, що перші повідомлення про вибухи в новоросійську з'явилися приблизно о першій годині ночі. Жителі міста помітили "яскравий спалах над морем і вибухи там, де КТК".

Як зазначають автори каналу, каспійський трубопровідний консорціум (КТК) є великою міжнародною нафтопровідною системою, яку побудували для постачання нафти з Казахстану на термінали на Чорному морі поблизу порту новоросійськ.

Мер новоросійська Андрій Кравченко написав у своєму Telegram-каналі, що 4 серпня військові підрозділи "ефективно відпрацювали" із захисту міста.