Як вже повідомлялося, на західних кордонах, у межах Закарпатської та Чернівецької областей, триває операція "Захід-2023". До неї залучені прикордонники Мукачівського, Чопського і Чернівецького загонів, а також підрозділи прикордонної авіації - як пілотованої, так і безпілотної.

Крім того, передбачено проведення спільних заходів зі співробітниками Служби безпеки України, Національної поліції, Національної гвардії, територіальних підрозділів комплектування та соціальної підтримки, а також представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.

З метою підвищення ефективності заходів, Міністерством внутрішніх справ України було прийнято рішення про залучення до операції також особового складу закладів вищої освіти МВС.

Таким чином, правоохоронний контингент у двох вищевказаних регіонах України тимчасово збільшиться на понад пів тисячі осіб. Вони допомагатимуть охороняти правопорядок у прикордонній зоні, в тому числі з метою запобігання спробам незаконного перетину кордону.

Нагадують, що метою спільної операції "Захід-2023" є протидія протиправній діяльності на державному кордоні, запобігання спробам незаконного перетину кордону, посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму та режиму державного кордону, оперативного реагування на зміни в обстановці у прикордонні. Про це повідомляє пресслужба Мукачівського прикордонного загону.