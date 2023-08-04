Нацбанк випустив пам'ятну монету із номіналом 10 грн, на якій зображено ЗРК Patriot із написом "ППО - надійний щит України".

Про це розповіли у пресслужбі Нацбанку.Зазначається, що презентація відбулася 4 серпня, напередодні Дня Повітряних сил, "Монета продовжує серію "Збройні Сили України". Вона не є колекційною і буде в обігу разом з іншими 10-гривневими монетами, є обов'язковою до приймання для всіх видів готівкових платежів і зарахування на рахунки", - розповіли у Нацбанку.