Начальнику Одеського військкомату загрожує 12 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактами зловживань. Йому загрожує 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє ДБР.

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Як зазначається, співробітники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.

Начальника Одеського військкомату підозрюють у тому, що за винагороду він давав вказівку підлеглим не закликати тих чи інших осіб.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання посадовим службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.

Повідомляється, що начальника Одеського обласного територіального центру комплектування відсторонено від виконання своїх службових повноважень.

"ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ про невідповідний заробіток стану сім'ї чиновника", - додали в Бюро.

Посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки обіймає полковник Олег Борисов. 16 лютого 2023 року у ЗСУ роз'яснили, кого мобілізують і що може бути за неявку на порядку денному. Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що план мобілізації, затверджений на початку широкомасштабного вторгнення, ще навіть не завершено. 24 квітня Резніков повідомив, що президент Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти співробітників територіальних центрів комплектування на фронт, а замість них набирати бійців із пораненнями. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.