Наєв перевірив ситуацію на кордоні з Білоруссю й оцінив чисельність прикордонного угруповання окупантів

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив оперативну ситуацію на кордоні з Білоруссю і Росією. Про це командування Об'єднаних сил ЗС України повідомляє 3 травня у Facebook.

"Ситуація в Північній оперативній зоні стабільна та контрольована. На території Білорусі продовжує перебувати російське угруповання наземних сил загальною чисельністю до 2,5 тис. осіб",- заявив Наєв

Також, за його словами, на території Брянської і Курської областей Росії перебуває угруповання чисельністю до 17 тис. осіб.

"Станом на зараз загрози наземних наступальних дій як з території Республіки Білорусь, так і з території Курської та Брянської областей немає", - підкреслив Наєв.

Він додав, що українські військові щодня працюють над посиленням обороноздатності й роблять усе, щоб бути готовими до адекватного реагування в разі загрози.

Командувач нагадав, що на території Білорусі досі перебуває авіаційне угруповання Російської Федерації. Він констатував, що окупанти постійно завдають ракетних і бомбових ударів по прикордонних районах України й у глибину території країни.

"Але ми детально аналізуємо кожен повітряний удар, нарощуємо можливості системи ППО і вживаємо заходів щодо недопущення успішних дій ворожих сил", - підсумував Наєв.

За матеріалами Гордон.