Наступ Росії на Бахмут, імовірно, втрачає оберти - британська розвідка

Наступ російських військових на Бахмут, імовірно, втрачає оберти, частково через те, що підрозділи перекидають на інші ділянки фронту.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що останніми днями українські сили провели локальну контратаку на захід від Бахмута, що, ймовірно, послабить тиск на маршрут постачання по трасі H32, який знаходиться під загрозою.

Бої тривають довкола центру Бахмута, українські оборонці залишаються під загрозою через оточення з півночі та півдня.

"Втім, є реалістична можливість, що російський наступ на місто починає втрачати обмежений в часі імпульс, який досі мав - частково через те, що деякі російські підрозділи перекидають на інші сектори", - йдеться у повідомленні.

У попередньому зведенні британська розвідка зазначала, що найближчими тижнями тисячі російських засуджених, які воювали за групу вагнера в Україні, ймовірно, будуть помилувані та звільнені і становитимуть загрозу російському суспільству.