Наступне засідання "Рамштайн" може пройти онлайн у середині березня, - Резніков

Наступне засідання групи військової підтримки України "Рамштайн" може відбутися в середині березня. Імовірно, засідання партнерів України проходитиме онлайн.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК - Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Наступна дата, якщо я не помиляюся, це - середина березня. Але з високою ймовірністю вона буде онлайн", - заявив він.

Резніков додав, що ювілейне засідання групи, до річниці "Рамштайна", може бути проведене на німецькій авіабазі.

"Я думаю, що річниця "Рамштайна", який розпочався у квітні минулого року, напевно, і буде в Рамштайні, безпосередньо у військовій цій авіабазі. А в березні, я думаю, я буду мати можливість підключатися з Києва", - заявив він.

Нагадаємо, 14 лютого відбулася дев'ята зустріч "Рамштайну". Тоді глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні.

При цьому він додав, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами "Рамштайну" Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.