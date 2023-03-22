Найближчими тижнями Росія спробує розпочати ще один наступ на Україну - Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки в Білому домі Джон Кірбі повідомив, що у США вважають, що найближчими тижнями російські війська можуть спробувати розпочати новий наступ, ймовірно, одразу на кількох напрямках. Під час інтерв'ю CNN він відзначив, що цей час буде критичним у війні РФ проти України.

"Ми маємо переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього готова", - сказав Кірбі, наголосивши, що для Вашингтона важливо, аби Україна могла захиститися від нового наступу агресора.

Також потрібно, аби Сили оборони "проводили власні наступальні операції у будь-який час і в будь-якому місці, у розмірі та масштабі на свій вибір".

"Саме тут ми зараз виводимо батальйони з України і проводимо для них загальновійськові маневри. Ось чому вони нарощують підготовку з таких речей, як система ППО Patriot. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями", - наголошує Кірбі.

Що стосується рішення української влади й далі обороняти Бахмут, то Кірбі зазначив, що Вашингтон покладається на лідерство України. Штати продовжать забезпечувати Володимира Зеленського "усім, що йому потрібно, де б він не вирішив боротися".

"Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми зосередимося", - сказав він.

Politico пише, що США поспішають підготувати Київ до весняного контрнаступу. ЗМІ зазначає, що Україна ще не визначилася зі стратегією, але у неї є два варіанти: просуватися на південь через Херсон до Криму, або ж рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст. Другий варіант у Штатах вважають більш реалістичним.

За матеріалами ZN.ua