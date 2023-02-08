Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard, боєприпаси й авто для прикордонників

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, в тому числі зенітні самохідні установки Gepard.

Оновлений список розміщений на сайті німецького уряду, пише "Європейська правда".

Україна отримала дві установки Gepard (загалом у ЗСУ їх тепер 32 одиниці) і близько 6000 боєприпасів до них.

Також передано 5 спеціальних машин для охорони кордону (загалом таких вже 120); 29 генераторів (загалом 245); 6 одиниць 15-тонних вантажівок (раніше було передано 2); 6 систем мобільних антен (на додаток до 10)

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перебував у з візитом у Києві та заявив, що до кінця лютого Берлін передасть Україні керовані ракети, п'ять установок Gepard та іншу техніку.

Він також оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн, а танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну до кінця березня.