Німеччина та Португалія продовжать співпрацю для допомоги Україні

Під час візиту до Лісабона канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта підтвердили, що прагнуть продовжити співпрацю у військовій підтримці України. Про це 19 квітня повідомляє агенція DPA.

Шольц назвав спільне постачання Україні бойових танків Leopard 2 "очевидним знаком" доброї співпраці між двома країнами, а Кошта заявив, що його країна готова продовжувати військову підтримку України разом із Німеччиною "в межах можливостей... але не зменшуючи обороноздатності".

Португалія була серед перших країн, які разом із Німеччиною взяли зобов'язання оснастити український батальйон основними бойовими танками німецького виробництва Leopard 2A6. Зараз Німеччина поставила 18 таких танків, Португалія - три.

У січні 2023 року уряд Німеччини після тривалих вагань погодився укласти альянс щодо постачання Україні танків Leopard 2. За матеріалами Радіо Свобода .