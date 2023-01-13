Німеччини поки що не отримувала офіційного запиту від Польщі щодо танків Leopard

За тиждень до нових переговорів у Рамштайні про військову допомогу Україні федеральний уряд не отримував жодних запитів на передачу основних бойових танків Leopard.

«Немає жодного питання, якому ми повинні сказати «ні», але наразі ми говоримо про те, що ми постійно спілкуємося щодо того, що правильно робити в цей момент і як ми підтримуємо Україну», — сказала заступниця речника уряду Крістіана Хоффман у п'ятницю в Берліні.

Існує дуже тісний обмін насамперед із США, Францією та Великою Британією, а також з Польщею та Іспанією. На запитання, що означатиме, якщо танки німецького виробництва будуть передані без згоди Німеччини, вона сказала: «Це було б незаконно. Це потребує схвалення федерального уряду. Це правила». Федеральний уряд цього не очікує. «Це не те що нас турбує або чого ми боїмося. Я не думаю, що це реалістичне припущення», - сказала вона.

Речниця Федерального міністерства економіки заявила, що необхідні так звані дозволи на реекспорт. Вимоги щодо цього регулюються Законом про контроль над військовою зброєю та Законом про зовнішню торгівлю. За матеріалами Die Welt