Одеського військкома звільнено - ОК Південь

Заступник Євгена Борисова виконуватиме його обов'язки згідно із процедурою, поки командування не призначить нового керівника.

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов звільнений із займаної посади. Про це сказала речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу у середу, 28 червня.

"Рішення Ставки верховного головнокомандувача, ухвалене 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час", - розповіла Гуменюк.

За її словами заступник Борисова виконуватиме його обов'язки згідно із процедурою, поки командування не призначить нового керівника.

Також Гуменюк запевнила, що командування надає усю необхідну інформацію, щодо якої був поданий офіційний запит, та не втручається у роботу правоохоронних органів. Зараз слідчі формують доказову базу.

Нагадаємо, журналісти знайшли в Іспанії майно сім'ї одеського військкома Євгена Борисова на мільйони доларів. Нерухомість та дорогі автівки були придбані вже під час повномасштабної війни.

Після цього Наталія Гуменюк заявила, що Борисов виїжджав за кордон законно. А за результатами службового розслідування не виявили підстав, щоб відстороняти його від посади військкома.

Водночас командування Сухопутних військ заявило, що всіляко сприятиме перевірці про незаконне збагачення Борисова, і попросило дочекатися офіційних висновків з цього приводу.

За матеріалами Кореспондент.net

У минулу п'ятницю президент Володимир Зеленский доручив звільнити одеського військкома, а також перевірити усі військкомати в Україні.