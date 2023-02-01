Оголошено підозру посадовцю Міноборони, причетному до скандалу із закупівлями продуктів

Правоохоронці повідомили про підозру звільненому заступнику міністра оборони України у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як зазначили працівники ДБР, підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України) оголосили нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

"Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд гривень. Всі договори укладалися за повною передплатою", - йдеться у повідомленні.

Слідчі підкреслюють, що посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань. При цьому, за інформацією слідства, він ігнорував звернення командування сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції.

Санкція статті, за якою оголошено підозру фігуранту справи, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Крім того, ДБР зазначило, що у межах кримінального провадження ними проводяться 17 обшуків за різними адресами: вже вилучено великі суми готівки та багато іншого, що може слугувати доказами по справі. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудок осіб.

СБУ сьогодні проводить обшуки у колишнього директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького і заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Обидва причетні до скандалу із закупівлею харчових продуктів для військових.