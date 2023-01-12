Окупанти наступають на Бахмутському напрямку та грабують підприємців на півдні - Генштаб

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Бахмутському напрямку, повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

Генштаб зазначає, що найзапекліші бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка. Росіяни також безуспішно намагаються наступати на Авдіївському напрямку, а на Куп'янському та Лиманському не залишають спроб покращити тактичне становище. На решті дільниць окупанти обороняються або ведуть обстріли.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій ними території Херсонської області. В одному з населених пунктів Каховського району вони практикують "інвентаризацію" рухомого та нерухомого майна приватних підприємців із подальшою "націоналізацією".

Авіація України протягом 12 січня завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також п'ять ударів по ЗРК.

ЗСУ збили російський Су-25 та БПЛА типу Орлан-10.

Артилерія та ракетні війська вразили три російські командні пункти, три райони зосередження живої сили та військової техніки, ворожий ЗРК С-300 та три склади боєприпасів.

За 11 січня сили оборони України знищили 430 російських військових, гелікоптер, систему протиповітряної оборони та чотири одиниці артилерії. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ