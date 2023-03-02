Окупанти запускають фейки про оборону Бахмут - заступниця міністра оборони Маляр

Російська пропаганда активізувала масову інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію українських військових, котрі захищають Бахмут Донецької області. Також окупанти намагаються деморалізувати ЗСУ й українське суспільство, попередила 2 березня у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута", - наголосила вона.

За даними Маляр, росіяни поширюють кілька наративів, спрямованих на дестабілізацію мирного населення, а також деморалізацію українських військових. Зокрема, в РФ заявляють, що нібито оборона Бахмута не має стратегічного значення і це лише політичне рішення.

"Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", - спростувала російську дезінформацію заступниця глави Міноборони України.

Окрім цього, зазначила Маляр, окупанти викладають фейкові документи нібито з українського штабу, який координує дії ЗСУ на сході, тим самим намагаючись дискредитувати командування та вплинути на військових.

"Із метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" захисників, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін", - розповіла вона.

За матеріалами Гордон.