Оприлюднили розміри зарплат військових у 2023 році (інфографіка)

Зарплати військовослужбовців у 2023 році зробили більш диференційованими. Відтепер їх розмір напряму залежить від участі у виконанні бойових завдань та участі у бойових діях.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ.

"Затверджено новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зарплата стрільця у 2022 році становила: для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях - 43 тис. грн; для тих, хто бере участь у бойових діях - 113 238 грн.

У поточному 2023 р. зарплати зробили більш диференційованими, зменшивши зарплати "тиловим" військовослужбовцям і збільшивши тим, хто виконує бойові завдання чи бере участь у бойових діях.

Зокрема, стрільці, які не виконують бойові завдання, отримуватимуть 20 587 грн, стрільці, які виконують бойові завдання - 50 587 грн, а учасники бойових дій - 120 587 грн.

Аналогічна відмінність у зарплатах зберігається і для військовослужбовців більш високого рангу. Так, торік командири взводу отримували: 49 тис. грн - хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 119 095 грн - учасники бойових дій.

У 2023 році грошове забезпечення командира взводу становитиме: 28 229 грн - для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 58 229 грн - для тих, хто виконує бойові завдання, 128 229 грн - для учасників бойових дій на передовій.

З детальнішою інформацією про розмір грошового забезпечення військових на інших посадах, можна ознайомитися в інфографіці.

31 січня в Міноборони повідомили, що розмір додаткової грошової винагороди захисникам України, які беруть безпосередню участь у бойових діях, залишається незмінним, нарахування відповідних виплат за іншим принципом здійснюватиметься лише для тилових підрозділів і військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій.