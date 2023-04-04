Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 2,1 мільярда доларів

Департамент оборони Сполучених Штатів анонсував новий пакет військової допомоги Україні 4 квітня.

Зокрема, додаткові 500 мільйонів виділені президентським указом на надання боєприпасів для установок HIMARS, перехоплювачів систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та іншого озброєння.

"Крім того, ми оголошуємо про значний пакет можливостей протиповітряної оборони, а також артилерійські та танкові боєприпаси, мінометні системи, ракети та протитанкові системи, використовуючи 2,1 мільярда доларів США з коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, до пакета увійшли: снаряди для систем ППО Patriot снаряди для систем HIMARS кілька різновидів боєприпасів ракети TOW близько 400 гранатометів із боєприпасами 11 тактичних автомобілів для відновлення техніки 61 важкий паливний танкер вантажні автомобілі обладнання для тестування і діагностики, аби ремонтувати й обслуговувати автівки

В рамках ініціативи USAI Пентагон надасть, поміж іншого: дев'ять машин із 30-міліметровими рушницями для протидії безпілотникам 10 мобільних ракетних антидронових комплексів з лазерним наведенням три радари спостереження, боєприпаси системи Javelin протитанкові ракети обладнання для ремонту та зв'язку фінансування для тренувань та підтримки

Це 35-й пакет допомоги Міністерства оборони Сполучених Штатів з серпня 2021 року.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив днями, що наступний пакет допомоги США для України буде оголошений цього тижня. За матеріалами NewsWeek.