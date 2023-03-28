Перші три ударні роти безпілотників готові до бою - Федоров

Україна сформувала та укомплектувала перші три роти піхоти нового покоління - ударні роти БПЛА, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та "Старлінки"", - зазначив він.

Федоров наголосив, що всі безпілотники - українського виробництва.

Обладнання для ударних рот "Армії дронів" придбали приватні донори.

Безпілотники, за словами міністра, виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Зокрема вони наводитимуть артилерію та допоможуть військовим бути максимально ефективними під час міських боїв і зберігати життя. Також пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставлення вантажів та евакуації поранених. А системи Starlink дадуть безперебійний зв'язок на полі бою.

"Все це - наша конкурентна перевага над росіянами", - резюмував Федоров.

У зв'язку з цим він зазначив, що українська армія активно трансформується та отримує унікальний досвід у "найбільш технологічній війні в історії". Створення перших у світі ударних рот БПЛА, за словами Федорова, відбувається з абсолютно новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування дронів.

Більше про ударні роти

У Генштабі наприкінці січня повідомляли, що в Україні формують ударні роти безпілотних літальних апаратів. Військове керівництво України заявляє, що вони будуть першими у світі. Наразі вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти.

При Міністерстві цифрової трансформації створено Координаційний штаб, до якого належать усі ключові міністерства і служби, залучені до роботи. Цей штаб працюватиме над створенням бойових безпілотних формувань і запровадженням реформ та збільшенням виробництва дронів.

Ударні роти дронів створюють у межах проєкту "Армії дронів". Щоб допомогти зі збором, можна задонатити на дрон або віддати власний. Допомогти ЗСУ й долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу, зробивши свою пожертву через платформу UNITED24.