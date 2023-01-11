Пєсков заперечує заборону виїзду з Росії військовозобов'язаних

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков спростовує інформацію про те, що військовозобов'язаним росіянам обмежили можливість виїзду з країни. Про це 11 січня повідомило російське пропагандистське агентство ТАРС.

Пєсков сказав, що це "інформаційна диверсія".

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України сьогодні повідомило, що з 9 січня до РФ обмежили виїзд із країни військовозобов'язаних.

За даними української розвідки, відповідний наказ російська ФСБ передала в усі прикордонні управління країни-окупанта (у Росії прикордонники перебувають у структурі ФСБ).

У тексті зазначено: "З 9 січня 2023 з 0.00 прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до військової служби категорій А, Б і В", - зазначають у ГУР МО.

Згідно з наказом ФСБ, для громадян зазначених категорій буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску в усіх напрямках. За матеріалами Гордон.